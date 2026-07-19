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«Во езере ловища и исады»: на лекцию о рыболовстве в XI-XVII вв. приглашают псковичей

21 июля в 18:00 в псковской библиотеке имени Василёва состоится лекция «Во езере ловища и исады: рыболовство в Псковской земле XI–XVII вв.». Лекцию прочтёт кандидат исторических наук, археолог Елена Салмина, сообщили ПАИ в библиотеке.

На Псковской земле, где расположено четвёртое по величине озеро Европы, где насчитывается более 600 рек и более 3 700 озёр и водные бассейны занимают более 6% территории, рыболовство играло особую роль в экономике во все времена. На протяжении тысячелетий эксплуатировались рыбные ресурсы. Веками складывалась промысловая культура, включавшая в себя сетевязание, заготовку и транспортировку рыбы, промысловое и грузовое судостроение.

Рыба была одним из основных продуктов питания, в котором население нуждалось постоянно. В годы суровых зим, засух или затяжных дождей (особенно если они повторялись десятилетиями во времена природных кризисов) рыбный продукт становился настоящим спасением для жителей неурожайных областей. Потребность в рыбе была связана и с культурно-религиозными особенностями средневекового быта, особенно это было важно для монастырей.

Хорошее состояние и разнообразие археологических и нарративных источников позволили получить данные о развитии рыболовства на протяжении значительного хронологического периода – около тысячи лет, с VIII–IX веков по XVII–XVIII века.

Основную массу уловов, как показали находки рыбьих костей и чешуи, составляли щука, окунь, лещ, в меньшем количестве вылавливались жерех, синец, плотва, густера, язь, сом, налим, голавль, красноперка, линь, сырть. Озёрные судак и сиг появились в уловах позже – после выхода средневековых рыболовов в открытую часть Псковского и Чудского озёр. К XVI веку на берегах озёр и рек формируется грандиозная сеть рыболовецких поселений – исадов.

Вход на лекцию бесплатный. Количество мест ограничено, предварительная запись по телефону +7 (8112) 33-11-23 или по ссылке. Если вы записались, но не сможете прийти, бронь можно снять по телефону +7 (8112) 33-11-23.

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«Во езере ловища и исады»: на лекцию о рыболовстве в XI-XVII вв. приглашают псковичей

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