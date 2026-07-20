Международный день шахмат отмечают сегодня

07:02, 20 июля 2026, ПАИ

Международный день шахмат отмечают сегодня, 20 июля. Праздник проводится по решению Международной шахматной федерации, основанной в этот день в 1924 году, пишет портал calend.ru.

Шахматы – одна из древнейших интеллектуальных и культурных игр. Она сочетает в себе спорт, научное мышление и элементы искусства. Будучи доступным и инклюзивным видом деятельности, эта игра может проводиться в любом месте.

Родиной шахмат является Индия, именно там появилась предшественница шахмат – игра под названием «чатуранга». Первый международный турнир в истории современных шахмат состоялся в Лондоне в 1851 году. Он был приурочен ко Всемирной промышленной выставке.

Позже появились и компьютерные шахматные программы. На сегодняшний день почти в каждом городе России есть шахматный клуб. В них проводятся турниры, развлекательные мероприятия, любительские лекции по обмену опытом.