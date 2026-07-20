Грозы и до +26 градусов прогнозируют в Псковской области

07:21, 20 июля 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 20 июля. Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, вечером в отдельных районах будут грозы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе местами порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области днём составит от +21 до +26 градусов.

Атмосферное давление низкое.