Море волнуется над Псковом: таймлапсом с серебристыми облаками поделился директор планетария

21:50, 19 июля 2026, ПАИ

Директор Псковского планетария Владимир Колпаков поделился снимками серебристых облаков над Псковом. Из множества ночных кадров он составил таймлапс, на котором движение облаков похоже на морские волны.

Таймлапс – это техника замедленной кино- или фотосъемки, при которой множество кадров делаются с определенным интервалом, а затем объединяются в ускоренное видео. Она позволяет сжать часы или дни в несколько секунд, показывая динамичные процессы.