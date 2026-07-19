Море волнуется над Псковом: таймлапсом с серебристыми облаками поделился директор планетария
Директор Псковского планетария Владимир Колпаков поделился снимками серебристых облаков над Псковом. Из множества ночных кадров он составил таймлапс, на котором движение облаков похоже на морские волны.
Таймлапс – это техника замедленной кино- или фотосъемки, при которой множество кадров делаются с определенным интервалом, а затем объединяются в ускоренное видео. Она позволяет сжать часы или дни в несколько секунд, показывая динамичные процессы.
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Море волнуется над Псковом: таймлапсом с серебристыми облаками поделился директор планетария