С 1 сентября изменятся правила авиаперелётов для пассажиров с инвалидностью

23:15, 19 июля 2026, ПАИ

С 1 сентября в России начнут действовать новые правила обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолетов. Изменения предусмотрены приказом Минтранса России и направлены на повышение доступности авиаперелетов. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Одним из главных нововведений станет возможность бесплатно забронировать подходящее место в самолете уже при покупке билета. Для этого пассажиру необходимо заранее уведомить авиакомпанию о наличии ограничений по здоровью. Места будут резервироваться с учетом требований безопасности полетов.

Сейчас бесплатно выбрать место можно только во время регистрации на рейс, однако к этому моменту наиболее удобные места нередко уже заняты пассажирами, оформившими платное бронирование заранее.

Отдельные изменения коснутся ветеранов специальной военной операции. Если такому пассажиру требуется сопровождение, авиакомпания будет обязана бесплатно предоставить соседние места ему и сопровождающему.

Кроме того, новые правила закрепляют право пассажиров бесплатно перевозить протезы и необходимые средства ухода за ними. До сих пор их статус в правилах авиаперевозок не был четко определен, из-за чего у пассажиров могли возникать сложности или дополнительные расходы.

Также документ устанавливает единые требования к бесплатному сопровождению маломобильных пассажиров в аэропортах. В перечень услуг входят встреча у входа в терминал, помощь при регистрации и прохождении досмотра, предоставление кресла-коляски, содействие с багажом и сопровождение по прибытии. Теперь такие услуги должны будут предоставлять все аэропорты.

По словам Евгения Машарова, новые правила сделают авиаперелеты для людей с ограниченными возможностями здоровья более комфортными и доступными.