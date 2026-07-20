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Общество

Дополнительные объёмы АИ-95 направят в Великие Луки и южные районы Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере Max рассказал о ситуации с обеспечением муниципалитетов автомобильным топливом. По его словам, в Пустошке, Усвятах, Стругах Красных и Пыталово автозаправочные станции работают в штатном режиме, очередей нет. Однако в наличии на них есть только бензин АИ-92 и дизельное топливо.

Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере Max

При этом проблемы с бензином АИ-95 сохраняются. Если в Пскове ситуация постепенно улучшается, то в большинстве муниципалитетов региона дефицит топлива пока остается. Наиболее напряженная обстановка сложилась в районах, где работают только заправки сети «Сургутнефтегаз», а также в Великих Луках, где объемов поставляемого бензина недостаточно.

По словам главы региона, областные власти уже договорились с руководством «Сургутнефтегаза» о перераспределении поставок бензина АИ-95. «Договорились с руководством «Сургутнефтегаз» о перераспределении АИ-95 в пользу муниципалитетов, где нет или мало заправок других сетевых компаний. В первую очередь – в Великие Луки и южные районы», - сообщил Михаил Ведерников.

Кроме того, отметил губернатор, сеть АЗС «Лукойл» увеличила лимит отпуска бензина с 30 до 40 литров в одни руки.

«О проблеме знаем, решаем, ведём переговоры с компаниями. За ситуацией продолжаем следить», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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