Митрополит Матфей сослужил патриарху Кириллу в Свято-Троицкой Сергиевой лавре

14:37, 19 июля 2026, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей сослужил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за божественной литургией в праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Патриарху сослужили митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, патриарший наместник Московской митрополии; митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской патриархии; митрополит Псковский и Порховский Матфей; собор архиереев Русской православной церкви; архиереи и духовенство поместных православных церквей.

Также на богослужении присутствовала православная делегация Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии из Индонезии и Малайзии, в состав которой вошли представители православных общин республик, включая духовенство Сингапурской епархии.

Песнопения литургии исполнил объединённый хор Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии под управлением иеромонаха Нестора (Волкова).

По окончании патриарх Кирилл, члены Священного синода Русской православной церкви и иерархи, прибывшие на праздник в обитель, совершили молебен игумену земли Русской.

Затем владыка проследовал в Троицкий собор обители, где приложился к честным мощам преподобного Сергия и поклонился иконе Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублёвым.

Предстоятель Русской православной церкви обратился к пастве с балкона патриарших покоев с первосвятительским словом.