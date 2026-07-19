Династия Трубинских: о Палатах на улице Леона Поземского рассказал глава Пскова

15:20, 19 июля 2026, ПАИ

Об истории Палаты Трубинских на улице Леона Поземского, одного из немногих сохранившихся образцов гражданского зодчества XVII века, рассказала глава Пскова Борис Елкин в своем канале в мессенджере МАХ.

«Их история началась в последней четверти столетия: здания стали частью обширной усадьбы купеческой семьи Трубинских – одной из самых влиятельных и состоятельных династий Пскова», – отметил глава города.

В 1759 году Трубинские выкупили палаты у наследников купца Демида Быкова и надолго сделали их своей семейной резиденцией – в собственности рода они оставались до начала XIX века, добавил Борис Елкин.

Со временем у здания сменилось несколько владельцев. В частности, после Трубинских оно перешло к Агапову, владельцу табачной фабрики, а затем – к Генриху Мейеру, ставшему последним частным собственником. На протяжении веков назначение палат неоднократно менялось: они служили жилым домом, больницей, табачной фабрикой, складом льна и шпагата.

«Особую роль в судьбе места сыграла шпагатная фабрика Мейера: к началу XX века это было крупное предприятие с почти 300 работниками, оснащённое современными машинами и выпускавшее десятки тысяч пудов бечёвки ежегодно», – сказал глава Пскова.

В 1917 году, после серии забастовок и нарастающей политической нестабильности, Генрих Мейер покинул Россию. В 1918 году фабрикой стало владеть Псковское льнопромышленное товарищество. Дома Трубинских, расположенные на территории фабрики, использовались как склады льна до 1941 года.

«Суровые испытания выпали на долю палат в годы Великой Отечественной войны. Здание осталось без крыши, своды крыльца оказались пробиты снарядом, серьёзно пострадала кладка. В послевоенное время дом частично восстановили, но с заметными изменениями», – отметил Борис Елкин.

После Великой Отечественной войны и до 1973 года в древних палатах размещался склад и клуб шпагатной фабрики имени М. И. Калинина. С 1974 по 1995 год здесь были склад и общежитие Псковского льнокомбината.

Новый этап в истории памятника начался с 2021 года благодаря масштабной реставрации в рамках инвестиционного проекта туристско‑рекреационного кластера «Духовные истоки» федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Специалисты восстановили исторические детали на площади 9,5 тысячи квадратных метров, стараясь вернуть зданию былое величие.

«Сегодня Палаты Трубинских стали частью многофункционального туристического комплекса «Квартал Мейера» и по‑настоящему обрели вторую жизнь. Здесь бережно соединились разные эпохи – купеческий Псков, промышленный подъём и современные туристические решения, чтобы рассказать гостям удивительную историю города», – заключил глава города.