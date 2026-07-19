Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Династия Трубинских: о Палатах на улице Леона Поземского рассказал глава Пскова

Об истории Палаты Трубинских на улице Леона Поземского, одного из немногих сохранившихся образцов гражданского зодчества XVII века, рассказала глава Пскова Борис Елкин в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: канал Бориса Елкина в мессенджере МАХ

«Их история началась в последней четверти столетия: здания стали частью обширной усадьбы купеческой семьи Трубинских – одной из самых влиятельных и состоятельных династий Пскова», – отметил глава города.

В 1759 году Трубинские выкупили палаты у наследников купца Демида Быкова и надолго сделали их своей семейной резиденцией – в собственности рода они оставались до начала XIX века, добавил Борис Елкин.

Со временем у здания сменилось несколько владельцев. В частности, после Трубинских оно перешло к Агапову, владельцу табачной фабрики, а затем – к Генриху Мейеру, ставшему последним частным собственником. На протяжении веков назначение палат неоднократно менялось: они служили жилым домом, больницей, табачной фабрикой, складом льна и шпагата.

«Особую роль в судьбе места сыграла шпагатная фабрика Мейера: к началу XX века это было крупное предприятие с почти 300 работниками, оснащённое современными машинами и выпускавшее десятки тысяч пудов бечёвки ежегодно», – сказал глава Пскова.

В 1917 году, после серии забастовок и нарастающей политической нестабильности, Генрих Мейер покинул Россию. В 1918 году фабрикой стало владеть Псковское льнопромышленное товарищество. Дома Трубинских, расположенные на территории фабрики, использовались как склады льна до 1941 года.

«Суровые испытания выпали на долю палат в годы Великой Отечественной войны. Здание осталось без крыши, своды крыльца оказались пробиты снарядом, серьёзно пострадала кладка. В послевоенное время дом частично восстановили, но с заметными изменениями», – отметил Борис Елкин.

После Великой Отечественной войны и до 1973 года в древних палатах размещался склад и клуб шпагатной фабрики имени М. И. Калинина. С 1974 по 1995 год здесь были склад и общежитие Псковского льнокомбината.

Новый этап в истории памятника начался с 2021 года благодаря масштабной реставрации в рамках инвестиционного проекта туристско‑рекреационного кластера «Духовные истоки» федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Специалисты восстановили исторические детали на площади 9,5 тысячи квадратных метров, стараясь вернуть зданию былое величие.

«Сегодня Палаты Трубинских стали частью многофункционального туристического комплекса «Квартал Мейера» и по‑настоящему обрели вторую жизнь. Здесь бережно соединились разные эпохи – купеческий Псков, промышленный подъём и современные туристические решения, чтобы рассказать гостям удивительную историю города», – заключил глава города.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






19 июля 2026

Физическая активность, общение и контроль здоровья: врачи рассказали, как снизить риск деменции
19 июля 2026

С 1 сентября изменятся правила авиаперелётов для пассажиров с инвалидностью
19 июля 2026

Где пройдёт фестиваль «Западные ворота»: опубликован список площадок в Пскове
19 июля 2026

Море волнуется над Псковом: таймлапсом с серебристыми облаками поделился директор планетария
19 июля 2026

ФАС предложила взимать до 10% стоимости билета на поезд при возврате
19 июля 2026

Полезные продукты могут вызывать вздутие — врач
19 июля 2026

Пенсии в августе повысят: кому положена прибавка и сколько можно получить
19 июля 2026

«Во езере ловища и исады»: на лекцию о рыболовстве в XI-XVII вв. приглашают псковичей

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...