Грозы накроют Псковскую область в ближайшие часы
Грозы с усилением ветра ожидаются по Псковской области, сообщается в официальном канале региональной РСЧС на платформе MAX.
Непогода настигнет область в ближайшие два часа. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15–19 метров в секунду.
Жителей региона призывают сохранять внимательность и осторожность.
В случае чрезвычайной ситуации следует позвонить по номеру экстренных служб 112.
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