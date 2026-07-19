Грозы накроют Псковскую область в ближайшие часы

15:37, 19 июля 2026, ПАИ

Грозы с усилением ветра ожидаются по Псковской области, сообщается в официальном канале региональной РСЧС на платформе MAX.

Непогода настигнет область в ближайшие два часа. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 15–19 метров в секунду.

Жителей региона призывают сохранять внимательность и осторожность.

В случае чрезвычайной ситуации следует позвонить по номеру экстренных служб 112.