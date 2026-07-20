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Как найти идеальный огурец и продлить ему срок годности, объяснили в Роспотребнадзоре

Как определить идеальный огурец, нужен ли ему душ с мылом и как продлить срок годности, рассказали ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: ПАИ

При выборе овоща в магазине и на рынке нужно обратить внимание, чтобы огурец был твёрдым, без мягких бочков, а его цвет ровным, без пятен и трещин. Также овощ должен пахнуть свежестью, а не подвальной сыростью.

Если огурец упакован, то внутри не должно быть конденсата.

Покупать овощ нельзя, если на нём видны тёмные пятна – это говорит о процессе гниения, а светлые матовые пятна под блестящей кожицей указывают на горький вкус. Если заметны морщинки на боках, то огурец потерял влагу и уже начал увядать. Также специалисты не рекомендуют покупать огурцы, у которых присутствует любой посторонний запах, особенно кисловатый.

После покупки огурцов нельзя мыть их с мылом. Лучше всего промыть под проточной прохладной водой, используя щеточку для овощей.

Чтобы избавиться от химии на огурце, овощ нужно замочить на 10 минут в холодной воде с ложкой уксуса, затем сполоснуть.

В Роспотребнадзоре также отметили, что для сохранения свежести на более длительный срок необходимо хранить огурцы в ящике для овощей в холодильнике. Мыть их заранее не следует, так как вода смывает естественный защитный слой и огурцы портятся в разы быстрее.

Кроме того, хранить огурцы в пакете нельзя, так как полиэтилен создаёт парниковый эффект.

«Лучше всего хранить огурцы в стеклянной банке с каплей воды на дне, деревянной миске или просто завернув каждый в бумажное полотенце», – отметили в ведомстве.

Также следует хранить огурцы отдельно от яблок, томатов и дынь. Эти плоды выделяют этилен – газ старения, который нанесёт урон хрустящим огурцам за несколько дней.

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