Как найти идеальный огурец и продлить ему срок годности, объяснили в Роспотребнадзоре
Как определить идеальный огурец, нужен ли ему душ с мылом и как продлить срок годности, рассказали ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
При выборе овоща в магазине и на рынке нужно обратить внимание, чтобы огурец был твёрдым, без мягких бочков, а его цвет ровным, без пятен и трещин. Также овощ должен пахнуть свежестью, а не подвальной сыростью.
Если огурец упакован, то внутри не должно быть конденсата.
Покупать овощ нельзя, если на нём видны тёмные пятна – это говорит о процессе гниения, а светлые матовые пятна под блестящей кожицей указывают на горький вкус. Если заметны морщинки на боках, то огурец потерял влагу и уже начал увядать. Также специалисты не рекомендуют покупать огурцы, у которых присутствует любой посторонний запах, особенно кисловатый.
После покупки огурцов нельзя мыть их с мылом. Лучше всего промыть под проточной прохладной водой, используя щеточку для овощей.
Чтобы избавиться от химии на огурце, овощ нужно замочить на 10 минут в холодной воде с ложкой уксуса, затем сполоснуть.
В Роспотребнадзоре также отметили, что для сохранения свежести на более длительный срок необходимо хранить огурцы в ящике для овощей в холодильнике. Мыть их заранее не следует, так как вода смывает естественный защитный слой и огурцы портятся в разы быстрее.
Кроме того, хранить огурцы в пакете нельзя, так как полиэтилен создаёт парниковый эффект.
«Лучше всего хранить огурцы в стеклянной банке с каплей воды на дне, деревянной миске или просто завернув каждый в бумажное полотенце», – отметили в ведомстве.
Также следует хранить огурцы отдельно от яблок, томатов и дынь. Эти плоды выделяют этилен – газ старения, который нанесёт урон хрустящим огурцам за несколько дней.
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