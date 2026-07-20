Ливни, грозы и очень крепкий ветер обрушатся на Псковскую область

12:12, 20 июля 2026, ПАИ

Ливни и грозы с кратковременным усилением ветра с порывами до 15–19 метров в секунду ожидаются местами в Псковской области 20 и 21 июля. Об этом сообщается в канале региональной службы РСЧС в MAX.

По данным ведомства, неблагоприятные явления прогнозируются сегодня в период с 15:00 до 18:00 и сохранятся в течение ночи 21 июля. Жителей призывают быть внимательными и осторожными. В экстренных случаях рекомендуется звонить по телефону 112.

Ранее сообщалось, что на этой неделе на Северо-Запад России прорвётся атлантический циклон. В регионе ожидаются дожди, местами с грозами и порывистым ветром.