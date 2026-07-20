Подписан указ о дополнительных мерах поддержки российских учителей

15:41, 20 июля 2026, ПАИ

Указ о дополнительных мерах поддержки учителей подписал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что дополнительные меры поддержки направлены на повышение престижа профессии учителя и обеспечения благоприятных условий для осуществления профессиональной деятельности.

Вместе с этим глава государства поручил Правительству РФ усовершенствовать требования к учебной нагрузке на учителей и режим их рабочего времени.

Указ инициирован партией «Единая Россия». Как сообщили в пресс-службе ЕР, документ закрепил особый статус учителей, право на профессиональное развитие и бесплатную юридическую помощь по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью и защитой трудовых прав.

Кроме того, молодым специалистам гарантируют наставничество, а учителям с 25-летним стажем – звание «Ветеран труда». Все педагоги получат бесплатный доступ к государственным образовательным ресурсам.