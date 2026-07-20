Археологическая экспедиция «Изборск-2026» завершилась в Псковской области

15:19, 20 июля 2026, ПАИ

Археологическая экспедиция «Изборск-2026» завершилась в Псковской области, сообщили ПАИ в Археологическом центре Псковской области.

Волонтёры, участвовавшие в работах, разъехались по своим городам, чтобы через год вновь встретиться на Псковской земле, отметили эксперты. Сейчас организаторы разбирают и вывозят лагерь.

Псковская археологическая экспедиция 4 июля начала работу в деревне Старый Изборск в Печорском районе. Целью стало определение границ посада древнего города Изборска.