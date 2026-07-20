В середине недели псковичей ждут магнитные бури

16:01, 20 июля 2026, ПАИ

Уже с середины недели на Земле ожидается усиление геомагнитной активности. По прогнозам специалистов, причиной станет поток быстрого солнечного ветра, который достигнет планеты 22 июля, сообщает лаборатория солнечной астрономии.

Источник возмущений – крупная корональная дыра на Солнце. В отличие от большинства подобных образований, она простирается практически от одного солнечного полюса до другого, поэтому вероятность того, что поток пройдёт мимо Земли, специалисты оценивают как минимальную.

По предварительным расчётам, рост геомагнитной активности начнётся в ночь со вторника на среду и продлится не менее суток. В этот период возможны магнитные бури уровня G1–G2, которые относятся к слабым и умеренным. При этом вероятность развития более сильной магнитной бури уровня G3 и выше оценивается примерно в 5%.

До этого геомагнитная обстановка летом оставалась необычно спокойной, поэтому предстоящее возмущение станет одним из первых заметных за последние недели.