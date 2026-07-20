Почти 80 псковских студентов сдали демоэкзамен на высший балл

16:18, 20 июля 2026, ПАИ

Демонстрационный экзамен на высший балл сдали 79 студентов колледжей и техникумов Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования региона.

В число стобалльников вошла выпускница специальности «Технология парикмахерского искусства» Великолукского политехнического колледжа Валерия Леонова.

По её мнению, сдать экзамен на высший балл можно за счёт соблюдения требований компетенции и безупречного качества выполнения работ.

«Из всех модулей сложнее было выполнять женскую стрижку по фотографии, особенно когда клиента видишь впервые», – отметила она.

Девушка планирует трудоустроиться по специальности в салон-парикмахерскую.

Будущим выпускникам Валерия Леонова советует не паниковать на экзамене, быть внимательным и уверенным.