ВОЗ: Молодость продолжается до 45 лет

22:29, 19 июля 2026, ПАИ

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), молодым считается человек в возрасте от 18 до 44 лет включительно. Об этом РИА Новости сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

По возрастной градации ВОЗ, период молодости завершается в 45 лет. Следующая категория — средний возраст — охватывает людей от 45 до 59 лет.

В России пока действует иная классификация. В соответствии с законом «О молодежной политике» к молодежи относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет.

При этом вопрос о повышении возрастной планки уже поднимался. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко предложил увеличить верхнюю границу молодежного возраста до 40 лет, отметив, что современные люди дольше сохраняют высокую работоспособность и физическую активность.

В марте министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал классификацию ВОЗ, согласно которой молодыми считаются люди до 44 лет.