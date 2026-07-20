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Общество

«Псковские барсы»: в Пскове появится свой конкурс креативных работ с ИИ

12 сентября в Пскове состоится фестиваль нейрокреатива «Псковские барсы» – первый в регионе конкурс работ, созданных с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила основатель AI-продакшн и бренд-студии «ЭЛ.АИ.» Елена Николаева в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 20 июля.

Елена Николаева. Фото: ПАИ

Фестиваль пройдёт в трёх номинациях: видеоконтент для бизнеса, социальная реклама и творческие работы – мультфильмы, клипы и другое. Участие в фестивале бесплатное, свои работы могут прислать не только псковичи, но и авторы из других регионов. Победители получат статуэтки «Псковских барсов». «Все, наверное, мечтают увидеть свою работу на большом экране и побороться за приз», – отметила Елена Николаева.

Подать заявку можно на сайте форума «Форум.фокус.ру», а также через группу «Мой бизнес» в социальных сетях. По словам организаторов, фестиваль призван показать, как искусственный интеллект может использоваться для создания качественного и креативного контента в рекламе и искусстве.

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