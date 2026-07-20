Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю ради концерта «Ленинграда»

17:08, 20 июля 2026, ПАИ

Стадион «Машиностроитель» в Пскове будет полностью закрыт с 21 по 27 июля для проведения концерта группы «Ленинград», сообщили ПАИ в дирекции спортивных сооружений города.

В эти дни не будет доступа в манеж и тренажёрный зал, отметили в дирекции.

При этом срок действия абонементов в тренажёрный зал будет продлён на то количество дней, которое стадион будет закрыт.

«Планируйте свои тренировки заранее. Приносим извинения за неудобства!» – обратились к псковичам.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением концерта 25 июля будут частично перекрыты улицы Кузнецкая и Спортивная.

Напомним, концерт «Ленинграда» станет первым крупным музыкальным событием на обновлённом стадионе «Машиностроитель» после реконструкции. Организаторы планируют грандиозное шоу с собственной сценой и звуком.

На концерте ожидается до 10 тысяч поклонников творчества группы «Ленинград». Зрители без билетов не смогут увидеть выступление коллектива – ни из-за забора, ни с прилегающих улиц.