Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю ради концерта «Ленинграда»
Стадион «Машиностроитель» в Пскове будет полностью закрыт с 21 по 27 июля для проведения концерта группы «Ленинград», сообщили ПАИ в дирекции спортивных сооружений города.
В эти дни не будет доступа в манеж и тренажёрный зал, отметили в дирекции.
При этом срок действия абонементов в тренажёрный зал будет продлён на то количество дней, которое стадион будет закрыт.
«Планируйте свои тренировки заранее. Приносим извинения за неудобства!» – обратились к псковичам.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением концерта 25 июля будут частично перекрыты улицы Кузнецкая и Спортивная.
Напомним, концерт «Ленинграда» станет первым крупным музыкальным событием на обновлённом стадионе «Машиностроитель» после реконструкции. Организаторы планируют грандиозное шоу с собственной сценой и звуком.
На концерте ожидается до 10 тысяч поклонников творчества группы «Ленинград». Зрители без билетов не смогут увидеть выступление коллектива – ни из-за забора, ни с прилегающих улиц.
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