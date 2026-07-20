Жители Псковской области сообщают о сбоях в работе MAX

16:46, 20 июля 2026, ПАИ

О сбоях в работе национального мессенджера MAX сообщают жители Псковской области. Неполадки, как отмечают пользователи, возникли сегодня днём, 20 июля.

По данным сервиса «Сбой.рф», на работу мессенджера отправлено уже 638 жалоб. По количеству обращений лидируют Москва и Санкт-Петербург.

Медиафайлы загружаются с определённой задержкой либо в крайне низком разрешении. Фиксируется и сбой системы оповещений, сообщения либо приходят с задержкой, либо не отображаются вовсе.