В Псковской области сотрудники полиции нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

15:01, 21 июля 2026, ПАИ

Сотрудники полиции нашли заблудившуюся в лесу 77-летнюю пенсионерку в Псковской области. Сообщение о пропаже женщины поступило в дежурную часть УМВД России по городу Пскову около полуночи 16 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Местная жительница рассказала, что её мать ушла за грибами утром и не вернулась. На поиски заблудившейся псковички незамедлительно выдвинулись сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову.

Полицейские установили местонахождение женщины по её мобильному телефону. В ходе разговора она описывала особенности местности, где находилась. Сотрудники, в свою очередь, координировали её действия и поддерживали до момента обнаружения.

В результате организованных поисковых мероприятий местная жительница была найдена. Сотрудники патрульно-постовой службы вывели потерпевшую к дороге, где её уже ждала бригада скорой медицинской помощи.