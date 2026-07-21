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Общество

В Псковской области сотрудники полиции нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

Сотрудники полиции нашли заблудившуюся в лесу 77-летнюю пенсионерку в Псковской области. Сообщение о пропаже женщины поступило в дежурную часть УМВД России по городу Пскову около полуночи 16 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Местная жительница рассказала, что её мать ушла за грибами утром и не вернулась. На поиски заблудившейся псковички незамедлительно выдвинулись сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову.

Полицейские установили местонахождение женщины по её мобильному телефону. В ходе разговора она описывала особенности местности, где находилась. Сотрудники, в свою очередь, координировали её действия и поддерживали до момента обнаружения.

В результате организованных поисковых мероприятий местная жительница была найдена. Сотрудники патрульно-постовой службы вывели потерпевшую к дороге, где её уже ждала бригада скорой медицинской помощи.

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