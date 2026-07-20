В Псковской области завершается приёмная кампания в вузы

20:12, 20 июля 2026, ПАИ

Срок подачи документов в вузы Псковской области истекает 25 июля. В колледжах приёмная кампания продлится до середины августа. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Для удобства абитуриентов выбрать учебное заведение, направить документы и отслеживать статус заявления можно через жизненные ситуации «Поступление в вуз онлайн» и «Поступление в СПО онлайн» на портале «Госуслуги». Сервис стал доступен благодаря президентским нацпроектам.

«В Псковской области у нашей молодёжи много возможностей и для учёбы, и для самореализации, и, конечно, для дальнейшего трудоустройства», – отметил губернатор.

Востребованные ИТ‑специальности можно получить в ПсковГУ и в ряде колледжей региона. Студенты ИТ‑направлений начинают карьерный путь уже на первом курсе: в рамках программ «Топ‑ИТ» и «Топ‑ИИ» нацпроекта «Экономика данных» они проходят стажировки, участвуют в хакатонах и решают реальные производственные задачи.

Подготовка таких специалистов рассматривается как базовый фундамент цифрового суверенитета страны – это закреплено в Народной программе «Единой России» и нацпроектах, отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также подчеркнул важность осознанного выбора профессии и развития востребованных направлений. «Мы видим, как растёт в регионе интерес к точным и естественным наукам. Всё больше ребят выбирают для ЕГЭ профильную математику, биологию, химию и информатику — в этом году «спрос» на эти предметы вырос на 3%. Ребята всё осознаннее подходят к выбору профессии – и система образования даёт для этого широкие возможности», – добавил он.