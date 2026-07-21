Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Обновлённую общественную территорию представили губернатору в Пыталово

Благоустройство общественной территории у дома № 6 на улице Шафранского в Пыталово оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 21 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Территория благоустраивается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В рабочем выезде также приняли участие председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, помощник губернатора Псковской области Павел Гомон, заместитель руководителя Общественной палаты Псковской области – руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.

Глава Пыталовского округа Вера Кондратьева рассказала, что была проведена очистка водоёма, установлены ограждения для пруда.

  • Обновлённую общественную территорию представили губернатору в Пыталово
    Фото: ПАИ
  • Обновлённую общественную территорию представили губернатору в Пыталово
    Фото: ПАИ
  • Обновлённую общественную территорию представили губернатору в Пыталово
    Фото: ПАИ
  • Обновлённую общественную территорию представили губернатору в Пыталово
    Фото: ПАИ

Вместе с этим установили малые архитектурные формы: скульптуру «Пыталово», урны, скамьи, информационный стенд.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






21 июля 2026

Без ведома Псковского музея коммерческие фотосессии в Покровской башне запрещены
21 июля 2026

Водоотведение становится всё более насущным вопросом для растущего Пскова – Борис Елкин
21 июля 2026

Фонтан у гостиницы «Рижская» в Пскове запустят в этом сезоне
21 июля 2026

Борис Елкин: Псков способен предложить конкурентоспособные зарплаты и жизнь дешевле, чем в столицах
21 июля 2026

«Подкова удачи»: экопространство создают в Пыталово
21 июля 2026

В Псковской области сотрудники полиции нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку
21 июля 2026

Обновлённую общественную территорию представили губернатору в Пыталово
21 июля 2026

В Пскове не планируют возвращаться к практике перекрытия движения в центре ради Дня города

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...