Обновлённую общественную территорию представили губернатору в Пыталово

14:55, 21 июля 2026, ПАИ

Благоустройство общественной территории у дома № 6 на улице Шафранского в Пыталово оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 21 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Территория благоустраивается в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В рабочем выезде также приняли участие председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, помощник губернатора Псковской области Павел Гомон, заместитель руководителя Общественной палаты Псковской области – руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.

Глава Пыталовского округа Вера Кондратьева рассказала, что была проведена очистка водоёма, установлены ограждения для пруда.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Вместе с этим установили малые архитектурные формы: скульптуру «Пыталово», урны, скамьи, информационный стенд.