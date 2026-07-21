Крытые столы для тенниса и шахмат установит для детей ТОС в Пыталово

14:46, 21 июля 2026, ПАИ

Дворовую территорию у дома № 12 на улице Белорусской в Пыталово осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 21 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Здесь осуществляет деятельность ТОС «Радуга», на территории которого проживает большое количество детей.

В этом году один из проектов вошёл в число победителей регионального конкурса проектов ТОС. В рамках его реализации установят теннисный и шахматный столы под навесом.

Глава Пыталовского округа Вера Кондратьева отметила, что уже проведён аукцион по закупке столов. А председатель ТОС Ирина Лисенкова обратила внимание, что во дворе установлены камеры для поддержания общественного порядка.

К работе ТОС привлекают и студентов. По словам местных жителей, это очень действенный инструмент для реализации проектов.

В рабочем выезде также приняли участие председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, помощник губернатора Псковской области Павел Гомон, заместитель руководителя Общественной палаты Псковской области – руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.