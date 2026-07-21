В Пскове не планируют возвращаться к практике перекрытия движения в центре ради Дня города

14:50, 21 июля 2026, ПАИ

В Пскове не планируют возвращаться к практике перекрытия движения в центре ради Дня города. Об этом в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказал глава Пскова Борис Елкин.

«Последний раз, когда мы закрывали центр в День города, – 2022 год, но со временем было принято решение сделать одной из центральных площадок праздника Финский парк. Да, там помещается меньше людей, но зато нет жалоб на перекрытые дороги, да и в целом мы получаем положительные отзывы от горожан относительно именно этой площадки», – отметил глава Пскова.

По словам Бориса Елкина, в городе «и так хватает мероприятий, ради которых приходится перекрывать центр».

В частности, в Финском парке будет действовать фудкорт с северной, южной, западной и восточной кухнями. «Меню буквально до блюда прорабатывалось отдельно. Будет и красиво, и вкусно. Кстати, алкоголь на праздник проносить будет запрещено», – предупредил Борис Елкин.