Паника по расписанию. Кто управляет негативом в соцсетях

11:38, 21 июля 2026, ПАИ

Атака беспилотников на распределительные центры Wildberries в Котовске и Электростали стала не только логистическим, но и информационным испытанием для российской аудитории. Пока склады тушили, в сети параллельно разворачивалась совсем другая операция – с ботами, YouTube-каналами и заранее написанным сценарием паники. Эксперты показали доказательства того, о чем мы говорили в нашей вчерашней колонке.

Специалисты Института гуманитарных и социальных технологий НИУ ВШЭ обнаружили сеть из 60 YouTube-каналов и порядка 3000 автоматизированных комментаторов, которая отреагировала на удар по логистике Wildberries всего за два часа и начала продвигать антироссийские нарративы. Анализ показал характерный почерк «купленной» сети: длительные паузы в публикациях по несколько лет внезапно сменялись взрывным ростом контента – классический признак спящих аккаунтов, которые активируют по команде.

За последние полгода активность этой сетки выросла в 34 раза, объём публикаций – с 22 до 757 видео в месяц, а количество комментариев – с 154 до 16173. Это не стихийная реакция возмущённых пользователей, а управляемый процесс с чёткой драматургией.

Эта же сеть, по данным исследователей, активизировалась и раньше – во время парада Победы, Петербургского международного экономического форума, атак БПЛА на Москву и перебоев с бензином на юге России. Закономерность очевидна: сеть просыпается именно тогда, когда у российской аудитории есть повод для тревоги – и старается этот повод максимально раздуть, а не прояснить.

Особенно тревожен вывод исследователей о механике производства такого контента. Всю цепочку – от сбора данных о пользователях до генерации видео с «катастрофической» подачей и управления ботами в комментариях – может выстраивать единый ИИ-агент «оркестратор», распределяющий задачи. Человеку достаточно поставить задачу, дальше система работает сама, подстраивая тональность и скорость реакции под конкретное информационное событие. Эксперты предупреждают, что потенциал таких технологий не исчерпан и стоит ждать появления более изощрённых и опасных сеток.

Пока в сети разгонялась паника, реальная ситуация развивалась спокойнее, чем можно было подумать по эмоциональным роликам. Основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что склад в Котовске Тамбовской области возобновит приём поставок 23 июля – товары, которые в нём хранились, вернутся в продажу. Компания также обещала оперативно отразить на портале продавцов товары со второго пострадавшего склада – в Электростали. По словам представителей маркетплейса, логистика была экстренно перестроена, а доставка заказов идёт в штатном режиме: ни одна отправка не сорвана. Кроме того, анонсированы льготы для продавцов, потерявших товар при атаках, что напрямую снимает часть финансового напряжения у пострадавшего бизнеса.

Разрыв между реальной картиной – компания справляется, сроки восстановления названы, поддержка продавцам предусмотрена – и тем валом «катастрофического» контента, который генерируют боты, наглядно демонстрирует цель противника: не столько нанести физический урон, сколько выбить эмоциональную почву из-под ног у аудитории. Каждая атака на инфраструктуру теперь автоматически становится информационным поводом для второй, невидимой атаки – по нервам.

Вывод из этой истории простой: цифровая гигиена важнее эмоций. Прежде чем расшаривать или лайкать тревожное видео из ленты, стоит на секунду остановиться и спросить: а кому это будет выгодно? Чуть меньше реакции «на эмоциях» – в том числе в комментариях – и чуть больше анализа источника, времени публикации и типичных признаков накрутки: массовость, синхронность, резкий скачок активности после многолетнего молчания аккаунта. Именно эти технические детали, которые выявили исследователи ВШЭ, и есть тот самый ключ, который отличает организованную информационную операцию от естественной реакции живых людей.