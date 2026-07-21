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Общество

Михаил Ведерников отметил инициативность участников пыталовского ТОС «Дружные соседи»

Проекты, реализованные ТОС «Дружные соседи» в Пыталово, осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 21 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Главу региона сопроводила председатель ТОС Марина Бакша. Ранее во дворе сделали беседку, в этом году уже приобрели краску для покраски игрового оборудования. Также планируется оборудовать и расширить парковку. Помимо этого, обустроят шезлонги и качели.

По словам председателя ТОС, местные жители очень трепетно следят за порядком во дворах. Большим спросом как у детей, так и у взрослых пользуется тренажёрная зона. Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов уточнил, всё ли находится в хорошем состоянии. Марина Бакша подтвердила, что всё в порядке, тренажёры совсем недавно ремонтировали.

Вместе с этим идёт озеленение территории – высажены туи, благоустроены пешеходные дорожки во дворах. Ещё в прошлом году был высажен «Сад Памяти».

«Люди у нас живут действительно очень дружные, и название себя оправдывает», – отметила Марина Бакша. Глава региона Михаил Ведерников похвалил за инициативность.

Кроме того, на стене одного из домов хотят нарисовать мурал. Для этого планируется провести конкурс детской школы искусств, посвящённый писателю Александру Богатырёву, и уже из готовых работ выбрать эскиз для будущего мурала.

Михаил Ведерников пообщался с жителями, поблагодарил их и пожелал дальнейших успехов. «Приезжайте смотреть на наши новые достижения», – сказала Марина Бакша.

В рабочем выезде также приняли участие сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, помощник губернатора Псковской области Павел Гомон, заместитель руководителя Общественной палаты Псковской области – руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.

Отметим, что с момента создания ТОС «Дружные соседи» в 2021 году было реализовано пять проектов на сумму 1,8 миллиона рублей. Всего в ТОС состоят порядка 85 человек.

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