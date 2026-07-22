Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Попробовать первые огурцы с грядки советует сегодня народный календарь

Память священномучеников Панкратия и Кирилла отмечается сегодня, 22 июля, пишет calend.ru.

Фото: ПАИ

В этот день на Руси всей семьей пробовали первые огурцы. При этом самый первый огурец хозяйка должна была сорвать скрытно от всех и закопать в самом потаенном уголке огорода, чтобы следующий год был урожайным.

Про огурцы в народе складывали загадки: «Полно корыто народу намыто», «Ни окон, ни дверей – полна горница людей», «Лежат у матки телятки гладки. Лежат рядками, зелены сами».

Огурцы считались одним из самых любимых овощей. Из них готовили разнообразные блюда – не только салаты, но огурцы еще и жарили, тушили с мясом, готовили из огурцов суп. Кроме того, квашеные или соленые огурцы были главным лакомством зимой.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






22 июля 2026

Как защитить ребенка от опасного солнца, расскажут родителям на «Радио Дача» в Пскове
22 июля 2026

Попробовать первые огурцы с грядки советует сегодня народный календарь
21 июля 2026

Объёмы поставок бензина АИ-95 на юг Псковской области выросли
21 июля 2026

Борис Елкин пригласил горожан посетить выставку по итогам XVII Международного пленэра
21 июля 2026

Надежда Васильева отметила вклад жителей Пыталовского округа в благоустройство
21 июля 2026

Три принципа воспитания детей назвал глава «лучшей сельской семьи» в Псковской области
21 июля 2026

Международный проект «Летний институт» при участии ПсковГУ стартовал в Москве
21 июля 2026

Александр Седунов рассказал об истории Псковского края в годы оккупации

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...