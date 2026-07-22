Попробовать первые огурцы с грядки советует сегодня народный календарь

07:20, 22 июля 2026, ПАИ

Память священномучеников Панкратия и Кирилла отмечается сегодня, 22 июля, пишет calend.ru.

В этот день на Руси всей семьей пробовали первые огурцы. При этом самый первый огурец хозяйка должна была сорвать скрытно от всех и закопать в самом потаенном уголке огорода, чтобы следующий год был урожайным.

Про огурцы в народе складывали загадки: «Полно корыто народу намыто», «Ни окон, ни дверей – полна горница людей», «Лежат у матки телятки гладки. Лежат рядками, зелены сами».

Огурцы считались одним из самых любимых овощей. Из них готовили разнообразные блюда – не только салаты, но огурцы еще и жарили, тушили с мясом, готовили из огурцов суп. Кроме того, квашеные или соленые огурцы были главным лакомством зимой.