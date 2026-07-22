На центральных улицах Пскова временно отключат воду
На нескольких улицах в центре Пскова временно отключат воду, сообщили ПАИ в пресс-службе горводоканала.
Водоснабжение могут отключить в домах № 11 и 14 на улице Некрасова, в домах № 40, 42б и 42г на улице Советской, в доме № 7а на Октябрьском проспекте, а также в доме № 79 на улице Н. Васильева.
Отключения связаны с проведением ремонтных работ.
Лежал на могиле и не мог встать: на кладбище в Псковском районе нашли травмированного аистёнка
Промывку аккумуляторного бака горячего водоснабжения проводят на улице Алёхина в Пскове
Машинка «Зингер», документы и артефакты: в Печорах обновили экспозицию о жизни города в ХХ веке