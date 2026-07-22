На центральных улицах Пскова временно отключат воду

08:58, 22 июля 2026, ПАИ

На нескольких улицах в центре Пскова временно отключат воду, сообщили ПАИ в пресс-службе горводоканала.

Водоснабжение могут отключить в домах № 11 и 14 на улице Некрасова, в домах № 40, 42б и 42г на улице Советской, в доме № 7а на Октябрьском проспекте, а также в доме № 79 на улице Н. Васильева.

Отключения связаны с проведением ремонтных работ.