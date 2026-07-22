Четыре правила для защиты ребёнка от солнечных ожогов назвали псковские врачи

08:41, 22 июля 2026, ПАИ

Как защитить ребёнка от солнечных ожогов и что делать, если они произошли, рассказал врач в новом проекте «Радио Дача» (101.5 FM) под названием «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

По словам специалистов, детская кожа содержит меньше защитного пигмента, поэтому солнечный ожог у ребёнка возникает быстрее. Кроме того, каждый солнечный ожог в детстве приводит к микротравмам клеток, повышая риск развития рака кожи во взрослом возрасте.

Чтобы защитить ребёнка от опасного солнца, нужно в первую очередь выбирать оптимальное время для прогулок. С 11 утра и до 17 вечера солнце наиболее агрессивно, и даже в тени риск перегрева остаётся высоким. Для малышей до года прямой солнечный свет вообще противопоказан. Поэтому лучшее время для прогулок до 11 часов утра и после 17 часов вечера.

Также необходимо отдавать предпочтение светлой и свободной одежде из натурального хлопка или льна. Обязательно нужно носить головной убор – панамку, кепку или платок. Следует надевать ребенку также солнцезащитные очки для защиты глаз от ультрафиолета.

Кроме того, за 15–20 минут до выхода нужно нанести на открытые участки кожи ребёнка солнцезащитное средство с SPF не ниже 30, а для малышей лучше SPF 50. Обновлять крем следует каждые два часа и обязательно после каждого купания.

Специалисты также рекомендуют проверять перед прогулкой УФ-индекс в приложении погоды. Если он выше двух, то защита нужна обязательно. Если выше восьми – в пиковые часы лучше вообще не выходить на улицу.

Если ожог случился, то необходимо сразу уйти с ребёнком в тень или прохладное помещение. Также нужно приложить к коже прохладный влажный компресс на 10 минут, повторять несколько раз в течение первого часа. Когда острая боль утихнет, следует нанести на кожу средство с пантенолом или увлажняющий крем с алоэ вера.

Категорически нельзя мазать ожог сметаной, маслом или кефиром, так как они создают плёнку, которая мешает коже остывать и только усиливает воспаление. Кроме того, нельзя прикладывать лёд и прокалывать волдыри.

Если у ребёнка поднялась температура, появилась вялость или сильная головная боль, нужно немедленно вызывать врача.

Напомним, что в новом формате на «Радио Дача» врачи Псковской детской городской поликлиники каждую среду отвечают на вопросы родителей в эфире. Хронометраж каждого выпуска программы – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина.

Эфиры выходят по средам в 07:35, 11:35 и 16:35. Повторы можно послушать в то же время по воскресеньям.