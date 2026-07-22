Как защитить ребенка от опасного солнца, расскажут родителям на «Радио Дача» в Пскове

07:33, 22 июля 2026, ПАИ

Детская кожа совсем не такая, как у взрослых. Она тоньше, нежнее, в ней меньше защитного пигмента, а значит, солнечный ожог у ребёнка возникает гораздо быстрее. Каждый солнечный ожог в детстве – это не просто покраснение, которое пройдёт за пару дней. Это микротравмы клеток, которые накапливаются и во взрослом возрасте увеличивая риск рака кожи, поэтому важно соблюдать ряд правил при прогулке с ребенком на солнце. Об этом пойдёт речь в новом выпуске проекта «Радио Дача» (101.5 FM) под названием «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

В новом выпуске программы расскажут, как защитить ребенка от солнечных ожогов, сколько можно находится детям под прямыми солнечными лучами, какую одежду следует надевать и что делать, если ожог все-таки случился. Не пропустите полезные советы для каждой семьи.

Эфиры можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье.

Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей.

Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.