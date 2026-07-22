Летнюю перепись воробьёв проведут в России

08:20, 22 июля 2026, ПАИ

Всероссийскую летнюю перепись воробьев проведут в стране с 8 по 16 августа, сообщила член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая. Об этом пишет РИА Новости.

Последняя перепись птиц проходила зимой с 7 по 15 февраля, когда участники насчитали свыше 320 тысяч воробьев.

По ее словам, летний мониторинг отличается от зимнего. Зимой воробьи чаще собираются группами, а летом они не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой. «Их не просто заметить, а порой и поискать надо», – пояснила специалист.

Кроме того, к началу августа воробьи уже вывели два потомства и перемещаются семьями свободно по всей округе.

«В летний период особое внимание мы уделяем интересным наблюдениям – поиску воробьев с аберрантными окрасами и гибридов», – сказала Анна Мостовая, добавив, что шансы встретить таких возрастают в несколько раз.

Также во время летней переписи птиц специалисты исследуют, насколько далеко в городскую застройку проникли полевые воробьи, чтобы вывести потомство. В последние десятилетия птицы все больше тяготеют к городам и перемещаются с окраин дальше в центр, заключила специалист.