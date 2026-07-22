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В России разработали диагностику, позволяющую скорректировать траекторию старения

Диагностическая система, разработанная в Нижегородском государственном университете имени Н. И. Лобачевского, позволит россиянам давать персональные советы по изменению образа жизни – чтобы к 80 годам человек сохранял ясность ума и физическую активность. В основе методики лежит анализ индивидуальных генетических особенностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Один из авторов исследования, директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова пояснила, что итоговый показатель укажет каждому конкретному человеку, какие коррективы стоит внести в свою траекторию старения. «Чтобы в 80 лет он чувствовал радость и желание жить, а не начинал день с горсти таблеток на завтрак», – так она описала цель разработки.

Диагностика базируется на выявлении маркеров старения – участков так называемых вспомогательных молекул РНК. По ним фиксируют возрастно-зависимое воспаление, которое одновременно является и следствием, и причиной многих возрастных недугов. При этом учёные подчёркивают: хотя продолжительность жизни генетически запрограммирована, реальное течение процесса старения сильно зависит от эпигенетических факторов – взаимодействия генома с окружающей средой. Например, сахарный диабет второго типа связан с наследственностью, однако в 20 лет он почти не встречается, а в 60 диагностируется у каждого третьего, хотя набор генов остаётся тем же.

Главная задача исследования, по словам Ведуновой, – не просто поиск новых маркеров, а формирование комплексного вывода для пациента и понятное объяснение, какие действия приведут к здоровой старости. Своевременное моделирование поведения, как полагают авторы, поможет сделать старость большего числа людей более здоровой и счастливой. Работа выполнена в рамках государственного задания «Когнитивное долголетие и способы его продления».

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