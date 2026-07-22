Психологи рекомендуют родителям будущих первоклассников начать подготовку к школе

09:59, 22 июля 2026, ПАИ

До начала учебного года осталось полтора месяца. Эксперты портала «Объясняем.РФ» дали рекомендации родителям, чьи дети этой осенью впервые идут в школу.

Комплексная подготовка, по мнению экспертов, поможет будущему первокласснику легче встроиться в новый ритм жизни. Время подъёма и отхода ко сну следует сдвигать плавно – каждые три дня на 10–15 минут, чтобы к концу августа ребёнок просыпался без труда. Также за час до сна рекомендуется убирать гаджеты – это облегчит засыпание и сделает утренний подъём более естественным.

Правильную осанку, необходимую для долгих часов за партой, помогут сформировать простые ежедневные упражнения: вис на турнике (три подхода по 15 секунд) и стойка у стены, при которой затылок, лопатки и пятки касаются поверхности (две минуты).

Тренировка усидчивости строится на ежедневных занятиях за столом по 15–20 минут с постепенным увеличением времени. Для этого подходят рисование, письмо, сборка пазлов – к концу августа длительность каждого занятия доводят до 30 минут. В итоге на уроках ребёнку будет легче сосредоточиться на словах учителя и не отвлекаться.

Для психологического настроя важно поддерживать позитивный образ школы – например, вместо фразы «В школе тебя научат» лучше сказать: «Теперь всё по-новому – ты почти взрослый». Также стоит заранее познакомить будущего первоклассника со школой: зайти внутрь здания и погулять по двору. Тогда 1 сентября ребёнок почувствует себя увереннее и спокойнее.