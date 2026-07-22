Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Психологи рекомендуют родителям будущих первоклассников начать подготовку к школе

До начала учебного года осталось полтора месяца. Эксперты портала «Объясняем.РФ» дали рекомендации родителям, чьи дети этой осенью впервые идут в школу.

Фото: ПАИ

Комплексная подготовка, по мнению экспертов, поможет будущему первокласснику легче встроиться в новый ритм жизни. Время подъёма и отхода ко сну следует сдвигать плавно – каждые три дня на 10–15 минут, чтобы к концу августа ребёнок просыпался без труда. Также за час до сна рекомендуется убирать гаджеты – это облегчит засыпание и сделает утренний подъём более естественным.

Правильную осанку, необходимую для долгих часов за партой, помогут сформировать простые ежедневные упражнения: вис на турнике (три подхода по 15 секунд) и стойка у стены, при которой затылок, лопатки и пятки касаются поверхности (две минуты).

Тренировка усидчивости строится на ежедневных занятиях за столом по 15–20 минут с постепенным увеличением времени. Для этого подходят рисование, письмо, сборка пазлов – к концу августа длительность каждого занятия доводят до 30 минут. В итоге на уроках ребёнку будет легче сосредоточиться на словах учителя и не отвлекаться.

Для психологического настроя важно поддерживать позитивный образ школы – например, вместо фразы «В школе тебя научат» лучше сказать: «Теперь всё по-новому – ты почти взрослый». Также стоит заранее познакомить будущего первоклассника со школой: зайти внутрь здания и погулять по двору. Тогда 1 сентября ребёнок почувствует себя увереннее и спокойнее.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






22 июля 2026

Лежал на могиле и не мог встать: на кладбище в Псковском районе нашли травмированного аистёнка
22 июля 2026

До +21 градуса и дожди ожидаются 23 июля в Псковской области
22 июля 2026

Псковский вкус: полицейские поделились рецептом щучьих котлет
22 июля 2026

Промывку аккумуляторного бака горячего водоснабжения проводят на улице Алёхина в Пскове
22 июля 2026

Машинка «Зингер», документы и артефакты: в Печорах обновили экспозицию о жизни города в ХХ веке
22 июля 2026

Психологи рекомендуют родителям будущих первоклассников начать подготовку к школе
22 июля 2026

В России разработали диагностику, позволяющую скорректировать траекторию старения
22 июля 2026

Ситуация под контролем: в Печорах благодаря работе МЧС удалось спасти от пожара два жилых дома

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...