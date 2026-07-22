Промывку аккумуляторного бака горячего водоснабжения проводят на улице Алёхина в Пскове

10:31, 22 июля 2026, ПАИ

Специалисты Псковских тепловых сетей проводят плановые работы по промывке аккумуляторного бака горячего водоснабжения на улице Алёхина. Об этом сообщается в официальной группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Эксперты пояснили, что аккумуляторный бак представляет собой резервуар из нержавеющей стали, в котором накапливается горячая вода от центральных тепловых пунктов, что позволяет жителям пользоваться горячей водой ещё 5–6 часов после отключения ЦТП или вывода из работы участка сетей горячего водоснабжения.

Наиболее остро проблема известковых отложений, которыми зарастают трубы и арматура, стоит в микрорайонах Овсище и ДЭУ. Жители этих районов регулярно сталкиваются с забиванием смесителей, душевых леек и бытовой техники, отметили сотрудники предприятия.

«В одной из наших публикаций мы рассказывали о том, что вроде как смогли подобрать запорную арматуру, которая может противостоять налёту, и при полном переходе на неё нам не придётся больше отключать весь микрорайон! Так вот, мы ошибались. Прорезиненная запорная арматура тоже «зарастает» известковыми отложениями, только немного медленнее. Наука пока не может похвастаться изобретением сплава металлов или полимеров, которые бы выдержали все эти известковые отложения. Так что пока нам остаётся ждать научных свершений и чистить трубы», – отметили в теплосетях.