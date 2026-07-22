До +21 градуса и дожди ожидаются 23 июля в Псковской области

10:57, 22 июля 2026, ПАИ

В Псковской области 23 июля ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского гидрометцентра, в четверг температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +16 до +21 градуса.

Ветер западный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается низким.