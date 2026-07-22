До +21 градуса и дожди ожидаются 23 июля в Псковской области
В Псковской области 23 июля ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По данным Псковского гидрометцентра, в четверг температура воздуха ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +16 до +21 градуса.
Ветер западный, 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается низким.
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