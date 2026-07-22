Псковский вкус: полицейские поделились рецептом щучьих котлет

10:55, 22 июля 2026, ПАИ

Семья сотрудника УМВД России по Псковской области поделилась рецептом щучьих котлет, приготовленных на открытом огне. Рецепт представили в новом выпуске проекта «Полицейский рецепт».

Рыбные блюда традиционно занимают важное место в кухне Псковской области, богатой реками и озерами. Щучьи котлеты хорошо знакомы местным жителям и пользуются популярностью не только в регионе, но и в других уголках России.

В новом выпуске зрителям предлагают приготовить сочные и ароматные котлеты из свежей щуки на костре. Авторы рецепта отмечают, что румяное блюдо, приготовленное на открытом огне, может стать отличным вариантом для семейного отдыха на природе.

Посмотреть выпуск «Полицейского рецепта» и узнать подробности приготовления можно на официальных ресурсах УМВД России по Псковской области.