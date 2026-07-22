Родители в школе станут новой темой «Шпаргалки для родителей» Елены Синёвой

15:31, 22 июля 2026, ПАИ

Зачем родители школе, зачем школа родителям – об этом пойдёт речь в новом выпуске программы «Шпаргалки для родителей» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM), которую ведёт директор гимназии Пскова № 29, член Общественной палаты Псковской области Елена Синёва. Её собеседником станет Евгения Смирнова, член родительского комитета школы № 2 Пскова.

Как часто родителям надо интересоваться, что происходит с их детьми в школе? После школы – домой или можно «застрять» в ней надолго? Как и чем занять детей помимо уроков? Об этом – в новом выпуске в четверг, 23 июля, в 09:20, 12:20, 20:20.

«Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области.

Программа «Шпаргалка для родителей» выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.