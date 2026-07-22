Министр образования Псковской области: Подготовка к ЕГЭ возможна без репетиторов

15:39, 22 июля 2026, ПАИ

Подготовка к единому государственному экзамену в рамках школьной программы возможна без дополнительных занятий с репетиторами, заявил министр образования Псковской области Александр Сорокин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В рамках создания единой суверенной модели образования именно эта задача была поставлена. Последние пару лет велась мощная работа Министерства просвещения, чтобы контрольно-измерительные материалы ЕГЭ полностью соответствовали той программе, которая реализуется в школе, тем единым учебникам, которые сегодня используются», – пояснил Сорокин. По его словам, это приводит к тому, что подготовка к экзамену происходит естественно в рамках уроков.

При этом Сорокин отметил, что для поступления в выбранный вуз выпускнику может потребоваться высокий балл – 80, 90 и выше. «Вполне вероятно, здесь нужна ещё и помощь со стороны. Репетитор – это человек, который сможет создать условия, в рамках которых конкретному человеку под его запрос можно будет заполнить те лакуны, которые необходимо», – пояснил министр.

Однако, по его словам, в основе лежит именно потребность ученика, его способности, трудолюбие и желание достигнуть результата. «Кому-то репепитор действительно нужен, но кому-то нет. В моей педагогической практике были ребята, которые на 90 плюс сдавали без репетиторов, готовились только по школьной программе», – поделился Сорокин.