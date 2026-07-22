Почти 20% мяса на псковских прилавках не соответствует нормам качества

15:29, 22 июля 2026, ПАИ

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области в первом полугодии проверили 21 организацию, занимающуюся продажей мяса и птицы. Как сообщили ПАИ в ведомстве, в лабораториях исследовано больше 520 проб. Продукцию проверяли по физико-химическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям.

По итогам исследований 15,6% проб не соответствовали нормативам по физико-химическим показателям, еще 3,6% образцов оказались неудовлетворительными по микробиологическим показателям. Нарушений по радиологическим показателям, содержанию химических загрязнителей, антибиотиков и ГМО специалисты не выявили.

В ходе проверок также обнаружены нарушения требований технического регулирования. В частности, речь шла о несоблюдении условий хранения и сроков годности продукции, отсутствии маркировочных ярлыков производителей, из-за чего невозможно проследить путь товара от изготовителя до прилавка, а также реализации продукции, не отвечающей требованиям технических регламентов.

По выявленным фактам нарушители привлечены к административной ответственности. С реализации сняли восемь партий мясной продукции общим весом 9,9 кг.