На речную прогулку под саксофон приглашают псковичей и туристов
На речную прогулку на теплоходе «Иния» под саксофон приглашают псковичей и туристов 26 июля в 20:00. Об этом ПАИ сообщили в Туристско-информационном центре Псковской области.
Гостей ждёт часовая речная прогулка по Великой, живая музыка в течение всего маршрута, панорамные виды на город. «Иния» отходит от причала на набережной реки Великой у инсталляции «Россия начинается здесь».
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