На речную прогулку под саксофон приглашают псковичей и туристов

15:34, 22 июля 2026, ПАИ

На речную прогулку на теплоходе «Иния» под саксофон приглашают псковичей и туристов 26 июля в 20:00. Об этом ПАИ сообщили в Туристско-информационном центре Псковской области.

Гостей ждёт часовая речная прогулка по Великой, живая музыка в течение всего маршрута, панорамные виды на город. «Иния» отходит от причала на набережной реки Великой у инсталляции «Россия начинается здесь».

Ранее глава Пскова Борис Елкин рекомендовал горожанам и приезжим увидеть Псков с воды.