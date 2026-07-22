Псковский музей-заповедник приглашает отправиться по следам Римского-Корсакова

15:38, 22 июля 2026, ПАИ

Отправиться по следам выдающегося русского композитора Н. А. Римского-Корсакова приглашает Псковский музей-заповедник в субботу, 5 сентября. Это будет последний тур сезона, в ходе которого можно будет посетить места силы композитора – усадьбы в Вечаше и Любенске, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Гостей ждёет экскурсия по усадьбе: сотрудники музея расскажут о быте композитора, его семье и творческом пути. Дальше – неспешная прогулка по тенистым парковым аллеям к озеру Песно и классическое чаепитие в духе XIX века.

«Это путешествие для тех, кто хочет замедлиться, выключить уведомления на телефоне, вдохнуть запах листвы, услышать пение птиц вместо городского гула», – отметили в музее.

Группа отправится 5 сентября в 10:30 от главного здания музея на улице Некрасова, 7 на автобусе. Подробную информацию можно узнать на сайте Псковского музея-заповедника.