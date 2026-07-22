Лежал на могиле и не мог встать: на кладбище в Псковском районе нашли травмированного аистёнка

11:26, 22 июля 2026, ПАИ

Необычная история спасения аиста произошла на кладбище у деревни Толбица Серёдкинской волости Псковского района. Птицу обнаружили местная жительница Ольга и её сын, приехавшие на кладбище. Об этом случае в соцсети рассказала руководитель центра «Дом белого аиста», орнитолог Марина Сиденко.

Аист лежал неподвижно на могиле женщины, годовщина смерти которой отмечалась накануне. Испуганные необычной находкой псковичи обратились за помощью в «Дом белого аиста». Получив инструкции специалиста, они забрали птицу и доставили её в центр спасения аистов.

Спасенного аистёнка назвали Кузей. Специалисты установили, что это слёток — молодая птица, которая, вероятно, совершила свой первый полет. При неудачном приземлении аист ударился грудью о твёрдую поверхность, получил ушиб и сотрясение мозга. Из-за боли, слабости и дезориентации он не мог самостоятельно передвигаться. Когда птицу привезли, Кузя не мог ни стоять, ни сидеть. Постепенно состояние аистёнка улучшилось. Через несколько дней он уже смог сидеть, а затем начал вставать и делать первые неуверенные шаги.

Сейчас Кузя идёт на поправку и привыкает к новым условиям. Марина Сиденко уверена, что в этом году выпускать его в природу не стоит. После травмы птица может потеряться во время миграции и отправиться зимовать не в ту сторону. Поэтому Кузя останется под присмотром до весны.