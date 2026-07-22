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Общество

Лежал на могиле и не мог встать: на кладбище в Псковском районе нашли травмированного аистёнка

Необычная история спасения аиста произошла на кладбище у деревни Толбица Серёдкинской волости Псковского района. Птицу обнаружили местная жительница Ольга и её сын, приехавшие на кладбище. Об этом случае в соцсети рассказала руководитель центра «Дом белого аиста», орнитолог Марина Сиденко.

Фото предоставлено центром «Дом белого аиста»

Аист лежал неподвижно на могиле женщины, годовщина смерти которой отмечалась накануне. Испуганные необычной находкой псковичи обратились за помощью в «Дом белого аиста». Получив инструкции специалиста, они забрали птицу и доставили её в центр спасения аистов.

Фото предоставлено центром «Дом белого аиста»

Спасенного аистёнка назвали Кузей. Специалисты установили, что это слёток — молодая птица, которая, вероятно, совершила свой первый полет. При неудачном приземлении аист ударился грудью о твёрдую поверхность, получил ушиб и сотрясение мозга. Из-за боли, слабости и дезориентации он не мог самостоятельно передвигаться. Когда птицу привезли, Кузя не мог ни стоять, ни сидеть. Постепенно состояние аистёнка улучшилось. Через несколько дней он уже смог сидеть, а затем начал вставать и делать первые неуверенные шаги.

Фото предоставлено центром «Дом белого аиста»

Сейчас Кузя идёт на поправку и привыкает к новым условиям. Марина Сиденко уверена, что в этом году выпускать его в природу не стоит. После травмы птица может потеряться во время миграции и отправиться зимовать не в ту сторону. Поэтому Кузя останется под присмотром до весны.

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