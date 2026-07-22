Ночной пробег в честь Дня физкультурника вновь пройдёт в Пскове

10:32, 22 июля 2026, ПАИ

Ночной пробег в честь Дня физкультурника состоится в Пскове 8 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил главный судья соревнований Сергей Кравченко.

Участники соберутся у Покровской башни в 22:30 и выйдут на старт в 23:00. Пробег протяжённостью пять километров проводится среди мужчин и женщин старше 18 лет, а также детей не младше 14 лет в сопровождении родителей.

«В прошлом году мы это мероприятия проводили в День физкультурника. В городе была огромная программа, и мы её завершали. Обязательный атрибут – фонарик. Бежали они пять километров, но финиш был в Финском парке у мельницы. В этот раз старт и финиш будут в одном месте. Там же состоится награждение. Каждый участник получит по медали. У нас их заказано 120 штук», – отметил Сергей Кравченко.

Каждый участник пробега должен иметь с собой фонарик, расположенный на голове, туловище или руке.

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