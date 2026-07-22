Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Ночной пробег в честь Дня физкультурника вновь пройдёт в Пскове

Ночной пробег в честь Дня физкультурника состоится в Пскове 8 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил главный судья соревнований Сергей Кравченко.

Фото: ПАИ

Участники соберутся у Покровской башни в 22:30 и выйдут на старт в 23:00. Пробег протяжённостью пять километров проводится среди мужчин и женщин старше 18 лет, а также детей не младше 14 лет в сопровождении родителей.

«В прошлом году мы это мероприятия проводили в День физкультурника. В городе была огромная программа, и мы её завершали. Обязательный атрибут – фонарик. Бежали они пять километров, но финиш был в Финском парке у мельницы. В этот раз старт и финиш будут в одном месте. Там же состоится награждение. Каждый участник получит по медали. У нас их заказано 120 штук», – отметил Сергей Кравченко.

Каждый участник пробега должен иметь с собой фонарик, расположенный на голове, туловище или руке.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое смотрите в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






22 июля 2026

Ещё 13 российских фигуристов получили нейтральный статус
22 июля 2026

Российские ватерполистки обыграли Нидерланды и вышли в полуфинал Кубка мира
22 июля 2026

Псковский скейт-парк закрыли на ремонт
22 июля 2026

Ночной пробег в честь Дня физкультурника вновь пройдёт в Пскове
21 июля 2026

Спартакиада для жителей и гостей Гдовского района пройдёт 25 июля
21 июля 2026

«Кто-то в футболке Месси, кто-то – в Роналду»: как чемпионат мира повлиял на юных псковских футболистов
21 июля 2026

Псковской рекордсменке Бондаренко присвоили разряд кандидата в мастера спорта по лёгкой атлетике
21 июля 2026

Пскович стал бронзовым призёром чемпионата России по гребле среди лиц с ПОДА

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...