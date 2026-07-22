Приём заявок на международную премию «Кардо» продлён до 25 июля

12:50, 22 июля 2026, ПАИ

До 25 июля продлён приём заявок на IX Международную конкурс-премию «Кардо» – первую и единственную в мире премию в сфере уличной культуры и спорта, сообщили ПАИ в АНО «Россия – страна возможностей».

К участию приглашаются жители Псковской области, а также все желающие из других регионов: профессиональные атлеты, тренеры, танцоры, художники, музыканты, видеографы, дизайнеры одежды и другие представители уличных направлений. Финальные соревнования состоятся во Владивостоке с 16 по 20 сентября, где победители получат денежные призы, гранты и возможность пройти обучение у ведущих экспертов.

Конкурс охватывает 13 дисциплин: BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг, фриран и новая номинация – роллерблейдинг. Участвовать могут как признанные мастера, так и начинающие спортсмены и любители старше 14 лет. Соревнования пройдут в двух лигах – профессиональной и любительской, а одним из самых востребованных форматов стал онлайн-отбор, где эксперты оценивают видеозаявки.

Как отметил директор по маркетингу и аналитике президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев, поток заявок продолжает расти – организаторы уже получили заявки из всех 89 регионов России и более чем из 100 стран мира. «Мы видим эту динамику, а значит, обязаны дать шанс каждому, кто ещё готовится, доделывает видеозаявку, настраивается», – пояснил он, добавив, что каждое направление курируют признанные эксперты.

Регистрация доступна на официальном сайте проекта. IX сезон «Кардо» реализуется президентской платформой «Россия – страна возможностей» по поручению президента Российской Федерации в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».