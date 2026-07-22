Обществознание остаётся самым популярным предметом ЕГЭ в Псковской области

15:28, 22 июля 2026, ПАИ

Самым популярным предметом по выбору на ЕГЭ в Псковской области в 2026 году осталось обществознание – его сдавали более тысячи выпускников. Об этом сообщил министр образования региона Александр Сорокин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове сегодня, 22 июля.

При этом наблюдается тенденция к снижению интереса к этому предмету и росту популярности естественно-научных дисциплин.

По словам министра, в этом году выросло число выпускников, выбравших профильную математику, физику, химию, биологию и информатику. «Это общая тенденция не только Псковской области, но и практически всех регионов страны, связанная с повышением интереса к естественно-научным предметам. Это происходит уже третий год», – пояснил Сорокин.

Он также отметил, что рост популярности этих предметов подтверждается не только количеством выбравших, но и успешностью сдачи. «Недаром я говорил про химию, могу сказать и про биологию – вырос средний балл. На этих предметах действительно показывают и хорошие результаты», – добавил министр, связав тенденцию с запросом государства и потребностями экономики.