Эковечеринка с аукционом забытых вещей пройдёт для молодёжи в Пскове
24 июля в Псковском городском молодёжном центре пройдёт эковечеринка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПГМЦ.
Центральным событием вечера станет аукцион «сокровищ». Участникам предлагают принести вещь, у которой есть своя история: старую книгу, винтажное украшение или предмет быта с дефектом, который трудно просто выбросить. Главное условие – рассказать о происхождении лота, чтобы он смог обрести нового владельца.
После аукциона гостей ждёт серия мастер-классов. На занятии «Стеклянная поэзия» обычные банки превратят в арт-объекты. «Текстильная терапия» позволит расписать одежду в стилистике уличной моды. Направление «Металлический характер» посвящено созданию значков, отражающих индивидуальный стиль.
Завершит программу музыкальный сюрприз.
Мероприятие пройдёт по адресу: улица Максима Горького, 15. Начало в 19:00.
Количество мест на мастер-классах ограничено, чтобы обеспечить каждого необходимыми материалами. Для участия в них требуется предварительная регистрация.
Вход на мероприятие свободный.
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