В Бежаницах завершили благоустройство южной части Центрального парка

15:06, 22 июля 2026, ПАИ

В рабочем посёлке Бежаницы завершилось благоустройство южной части Центрального парка на улице Комсомольской. Обновлённое общественное пространство уже открыто для жителей и гостей посёлка, сообщили ПАИ в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Работы провели в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На территории появились новые пешеходные дорожки из тротуарной плитки с бортовым камнем, был обустроен газон. Для отдыха установили современные парковые качели и скамейки.

В министерстве отдельно отметили, что качели зафиксированы цепями в соответствии с проектом. Такое решение связано с отсутствием на площадке ударопоглощающего покрытия.

Теперь обновлённая часть парка доступна для прогулок и семейного отдыха. Жители могут также оценить результат благоустройства: на территории установлена информационная табличка с QR-кодом, через который можно оставить отзыв о проведённых работах.