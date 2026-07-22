Развёрнутую часть ЕГЭ в Псковской области проверяют региональные эксперты – министр

17:50, 22 июля 2026, ПАИ

Развёрнутую часть единого государственного экзамена в Псковской области проверяет региональная комиссия экспертов, сообщил министр образования региона Александр Сорокин в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В регионе у нас своя комиссия, свои эксперты, они проверяют», – ответил Сорокин на вопрос ведущего о том, проходит ли проверка за пределами региона. При этом он подчеркнул, что процедура проверки ЕГЭ организована таким образом, чтобы обеспечить максимальную объективность.

Каждую работу проверяют два независимых эксперта, которые не знают, чья это работа и кто проверял её до них. В случае расхождений в оценках более допустимого процента работа направляется на третью проверку независимого эксперта.