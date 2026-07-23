Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём города
23 июля Псков отмечает сразу две значимые даты: 82-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 1123-летие первого упоминания в летописи. Многовековая история Пскова неразрывно связана с судьбой нашей страны и зарождением русской государственности, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.
«Издревле он служил надёжным форпостом на северо‑западе, оберегая рубежи Руси. Сегодня Псков – комфортный и современный город, который бережно хранит своё прошлое и память о героических защитниках», – отметил глава региона. По словам Михаила Ведерникова, лучшее тому подтверждение – это растущий туристический поток, интерес гостей к культуре и истории.
Губернатор пожелал псковичам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра, а самому городу – дальнейшего развития и процветания.
Ознакомиться с мероприятиями сегодняшнего дня и увидеть полную программу празднования Дня города Пскова можно здесь.
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