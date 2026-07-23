В Пскове и Выбутах пройдут богослужения в память о святой княгине Ольге

07:47, 23 июля 2026, ПАИ

Богослужения в память святой равноапостольной княгини Ольги – небесной покровительницы Псковской земли пройдут в Пскове и Выбутах. Об этом ПАИ сообщили в пресс‑службе управления культуры администрации города.

Сегодня, 23 июля, в Выбутах состоятся Божественная литургия в храме Илии Пророка (в 9:00) и водосвятный молебен (в 11:00). Для удобства участников в 10:00 от Областного центра семьи на площади Ленина, 1 в Выбуты отправится бесплатный автобус.

24 июля в Свято-Троицком кафедральном соборе Псковского кремля пройдут торжественное богослужение (в 10:00) и торжественный молебен (в 12:30).

Ознакомиться с другими мероприятиями сегодняшнего дня и увидеть полную программу празднования Дня города Пскова можно здесь.